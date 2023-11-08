Muğla'da 4 ayrı düzensiz göçmen olayında 31 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir günde meydana gelen 4 ayrı düzensiz göçmen olayında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda lastik botlar içinde kaçmaya çalışan göçmenler tespit edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir günde meydana gelen 4 ayrı düzensiz göçmen olayında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik bot içinde kaçmaya çalışan hareket halindeki lastik içiresinde ise 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Gece saatlerinde ise içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu Lastik botun arazı yapması üzerine yapılan yardım çağrısı üzerine gönderilen Sahil Güvenlik botu ile 20 düzensiz göçmen, bir başka olayda ise Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen karinalı lastik bot içinde 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA