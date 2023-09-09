Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot ve fiber teknede bulunan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve fiber teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve fiber teknedeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.