Muğla'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleşen iki olayda toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik botları tarafından geri itilen fiber tekne ve lastik bot içerisindeki göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki olayda toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda fiber tekne ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botları olay yerine sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne ve lastik bot içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA