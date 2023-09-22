Muğla'da 26 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta bulunan göçmenler gözaltına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Ortaca ilçesi açıklarında öğle saatlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Hareket halindeki lastik bot durdurularak lastik bot içindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya