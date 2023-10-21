Muğla'nın Datça ilçesinde 15 kişilik lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 25 düzensiz ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'da 25 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 15 kişilik lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 25 düzensiz ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında akşam saatlerde lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurdu. 15 kişilik lastik bot içinde 25 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yine Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen motoru sökülmüş lastik bot içinde 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA