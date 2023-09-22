Muğla'da 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 23 düzensiz göçmen kurtarılırken, 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye'de diğer düzensiz göçken olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA