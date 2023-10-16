Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA