Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından lastik bot içerisinde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya