Muğla'da 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına bot ile kaçarken botun arıza yapması sonrası 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bot arıza yaptı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan bot içindekiler tarafından yardım çağrısı yapıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. - MUĞLA