Muğla Bodrum'da 78 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bir yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 78 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 78 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Botları (KB-110,KB-35) tarafından karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA