Muğla Bodrum'da 40 düzensiz göçmen yakalandı, 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. İki ayrı lastik bot içerisinde toplam 40 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca geri itilen bir lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3 düzensiz göçmen olayında 40 düzensiz göçmen yakalandı, 8 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA