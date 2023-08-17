Muğla Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan operasyonda 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, ayrıca başka bir operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı bölgede göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi de yakalandı.