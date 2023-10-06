Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı
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Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 45 göçmen kurtarıldı, fiber teknedeki 17 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca, Marmaris ilçesi açıklarında motor yatta rahatsızlanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 45 göçmen kurtarıldı, fiber teknedeki 17 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan botta 17 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, Marmaris ilçesi açıklarında motor yatta rahatsızlanan 1 kişinin de tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.