Muğla Açıklarında Yunanistan Unsurlarınca Türk Kara Sularına Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 110 Düzensiz Göçmen
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Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, can salları ve lastik botlarda bulunan düzensiz göçmenleri kurtardı. Ayrıca, illegal yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen de yakalandı.
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı ve 2 lastik bottaki 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayrıca ekipler, Datça açıklarında lastik botla illegal yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmeni de yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.