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Muğla Açıklarında Yunanistan Unsurlarınca Türk Kara Sularına Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 110 Düzensiz Göçmen

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, can salları ve lastik botlarda bulunan düzensiz göçmenleri kurtardı. Ayrıca, illegal yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen de yakalandı.