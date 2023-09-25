Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir fiber teknede 34 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 göçmen kurtarıldı.