Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir fiber teknede 34 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Durdurulan botta, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya