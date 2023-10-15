Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler ayrıca Bodrum ilçesi açıklarında ise lastik botta, yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.