Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı

Muğla açıklarında lastik botta bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı bölgede yakalanan 66 göçmen ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de gözaltına alındı.