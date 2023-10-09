Muğla açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 76'sı Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler 28 düzensiz göçmen ile Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen fiber karinalı tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmeni ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini karaya çıkardı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Ekipler, Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafında tespit edilen hareketli 2 lastik botu durdurarak içerisindeki 44 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.