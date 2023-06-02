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Müftü Aydın Kur'an kursu öğreticileriyle buluştu

Müftü Aydın Kur'an kursu öğreticileriyle buluştu

Dünya Haberleri

6 yaş Kur'an kursu öğreticileri ve personelle bir araya geldi. Müftü Osman Aydın, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 4-6 yaş mezuniyet buluşmasında emeği geçenlerle bir araya geldi.

6 yaş Kur'an kursu öğreticileri ve personelle bir araya geldi.

Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Müftü Osman Aydın, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 4-6 yaş mezuniyet buluşmasında emeği geçen buluştu. Programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kaynaşlı Müftüsü Mülayim Bayındır, Cumayeri Müftüsü Mehmet Coşkun, Müftü Yardımcıları Derya Topalcık ve Yavuz Horoz, Kur'an kursu öğreticileriv ve personel katıldı. Etkinlikte protokol üyelerinin emeği geçenlere teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Düzce Belediyesi Erol Güngör Osman Aydın Müftü Dünya Haberler

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