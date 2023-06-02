Müftü Aydın Kur'an kursu öğreticileriyle buluştu

6 yaş Kur'an kursu öğreticileri ve personelle bir araya geldi. Müftü Osman Aydın, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 4-6 yaş mezuniyet buluşmasında emeği geçenlerle bir araya geldi.