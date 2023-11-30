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Mudanya'da şiddetli yağış sonucu ev kısmen yıkıldı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşanan şiddetli yağışın yol açtığı toprak kayması sonucu bir ev kısmen yıkıldı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı toprak kayması nedeniyle bir ev kısmen yıkıldı.

İlçede gece saatlerinde yaşanan sağanak, Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere Sahili mevkisi yakınında heyelana neden oldu.

Heyelan sonucu Gürsel (62) ve Yasemin Kankaya'nın (58) yaşadığı evin bir bölümü yıkılarak sahile doğru kaydı.

Çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Gürsel ve Yasemin Kankaya, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Heyelan sonucu evin bir bölümünün kaymasıyla oluşan boşluk, AA ekibince dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Dünya

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