Mudanya'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

ZEHRA DEĞİRMENCİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ile Altıntaş mahalleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Yangının bildirilmesiyle Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arama kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Bursalı yurttaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere destek veriyor.