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MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Arnavutluk'ta liman ve makam ziyareti yaptı

Dünya Haberleri

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, TCG Bayraktar ve TCG C.G. Hasanpaşa gemileri ile Arnavutluk'ta liman ve makam ziyareti yaptı. Ayrıca Arnavutluk Harp Okulu öğrencileri TCG Bayraktar'ı, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise TCG C.G. Hasanpaşa'yı ziyaret etti.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri, TCG Bayraktar ve TCG C.G. Hasanpaşa gemileri ile Arnavutluk'ta liman ve makam ziyareti yaptı.

MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri açık deniz eğitimleri çerçevesinde, TCG Bayraktar ve TCG C.G. Hasanpaşa gemileriyle Arnavutluk Durres'te liman ve makam ziyaretleri icra etti. Ayrıca Arnavutluk Harp Okulu öğrencileri TCG Bayraktar'ı, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise TCG C.G. Hasanpaşa'yı ziyaret etti. Faaliyetlerin ardından TCG Bayraktar gemisinde resepsiyon verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Deniz Harp Okulu TCG Bayraktar Dünya Haberler

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