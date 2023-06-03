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MSB: Türkiye, Kosova'nın kuzeyindeki olayların çözümü için yapıcı bir tutum sergiliyor

MSB: Türkiye, Kosova'nın kuzeyindeki olayların çözümü için yapıcı bir tutum sergiliyor

Dünya Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen olayların diyalog yoluyla çözümü için Türkiye'nin yapıcı bir tutum sergilediğini ve taraflara itidal çağrısında bulunduğunu açıkladı.

MSB: " Türkiye, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Kosova Dünya Haberler

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