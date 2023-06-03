MSB: Türkiye, Kosova'nın kuzeyindeki olayların çözümü için yapıcı bir tutum sergiliyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen olayların diyalog yoluyla çözümü için Türkiye'nin yapıcı bir tutum sergilediğini ve taraflara itidal çağrısında bulunduğunu açıkladı.
MSB: " Türkiye, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya