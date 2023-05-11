MSB: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için İstanbul'da yapılan 4'lü görüşmede taraflar mutabık kaldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için İstanbul'da yapılan 4'lü görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalındığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için İstanbul'da yapılan 4'lü görüşmeye ilişkin, "Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yapılan ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; 2 gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edildiği belirtilerek, şöyle denildi: