MSB, Libya'ya yardım malzemeleri taşıyan üçüncü uçağı gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan üçüncü nakliye uçağının da Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan üçüncü nakliye uçağının da Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait üçüncü uçak da AFAD ekiplerini Libya'ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti." bilgisi paylaşıldı.