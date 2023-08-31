Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütüne yönelik operasyonlarda 30 üst düzey yetkili etkisiz hale getirildi

Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 2017'den bu yana örgütün en az 30 üst düzey yetkilisinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Terörle mücadele devam ediyor.

Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 2017'den bu yana örgütün en az 30 üst düzey yetkilisinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Mozambik Polis Genel Müdürü Bernardino Rafael, basına yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye dair bilgi paylaştı.

Rafael, 2017'den beri Ensar'us Sunna örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda örgütün en az 30 üst düzey sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Öldürülen örgüt üyelerinden 10'unun Tanzanya vatandaşı olduğunu belirten Rafael, çok sayıda kişinin de operasyonlarda ağır yaralandığını kaydetti.

Rafael, örgüte yönelik operasyonların sürdüğünü vurguladı.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

Mozambik'te faaliyet gösteren Ensar'us Sunna terör örgütünün sözde lideri olduğu öne sürülen Bonomade Machude Ömer'in 26 Ağustos'ta öldürüldüğü açıklanmıştı.