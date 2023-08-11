Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenen bölgelere 409 bin kişi geri döndü

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado'da bazı bölgelerin Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenmesi sonrasında en az 409 bin kişinin evine döndüğü bildirildi. Saldırılar nedeniyle halen yaklaşık 819 bin kişi mülteci olarak yaşamaktadır.

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado'da bazı bölgelerin Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenmesi sonrasında en az 409 bin kişinin evine döndüğü bildirildi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, Cabo Delgado'da son 5 yılda yaşanan saldırılar nedeniyle binlerce Mozambikli evini terk etmek zorunda kaldı.

Açıklamada, birçok bölgenin örgütten temizlendiği ve en az 409 bin kişinin evine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan güvenlik sorunları nedeniyle evini terk eden yaklaşık 819 bin kişinin halen mülteci olarak yaşadığı kaydedildi.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.