Moskova'ya İHA Saldırısı: Ölü ve Yaralı Yok

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'ya yakın Kaluga ile Tver bölgelerine ve Istra ilçesine bugün sabaha karşı 3 ayrı İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Sobyanin, saldırılarda ölü veya yaralı olmadığını belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'ya yakın Kaluga ile Tver bölgelerine ve Istra ilçesine bugün sabaha karşı 3 ayrı İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Sobyanin, saldırılarda ölü veya yaralı olmadığını belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, İHA saldırılarının Moskova'yı hedeflediğini ancak İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Moskova'nın ilçesi Istra'da düşürülen İHA'nın enkazının, bir yerleşim yerine denk geldiği ve ufak çapta hasar oluştuğu ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.