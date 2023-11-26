Moskova'ya İHA'larla Saldırı Girişimi Engellendi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bu gece Moskova'ya doğru uçan insansız hava araçları (İHA) ile planlanan saldırıların engellendiğini açıkladı. İHA'lar, savunma sistemlerince vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığı belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bu gece Moskova'ya doğru uçan insansız hava araçları (İHA) ile planlanan saldırıların engellendiği bildirdi.

Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Bu gece İHA'lar ile yoğun saldırı girişiminde bulunuldu. Moskova'ya doğru uçan İHA'lar, Naro-Fominsk, Odintsovo, Podolsk ve Ramenskoye kentlerinin yakınlarında savunma sistemlerince vuruldu. Ayrıca Bryansk, Tula ve Kaluga bölgelerinde de İHA'lar yok edildi." ifadesini kullandı.

Hasar ve can kaybının olmadığını kaydeden Sobyanin, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalıştığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı girişiminin Ukrayna tarafından yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 2 füzenin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisi paylaşıldı.