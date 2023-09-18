Moskova Metrosu'nun 86 kilometrelik transit hattı hizmete açıldı

Dünyanın en eski ulaşım ağlarından biri olan Moskova Metrosu'nun şehir içi ulaşım projesi Moscow Central Diameters'in (MCD) 86 kilometrelik transit hattı hizmete açıldı. Bu hattın, araç trafiğini azaltırken yolcuların seyahat sürelerini kısaltacağı belirtiliyor.

Dünyanın en eski ulaşım ağları arasında sayılan Moskova Metrosu'nun şehir içi ulaşım projesi Moscow Central Diameters'in (MCD) 86 kilometrelik transit hattı açıldı. Bu hattın, karayollarındaki araç trafiğini azaltırken, yolcuların da seyahat sürelerini kısaltacağı belirtildi.

Moskova Metrosu'nun şehir içi ulaşım projesi Moscow Central Diameters'in (MCD) dördüncü hattı (MCD-4) hizmete açıldı. Yeni banliyö hattı, Rusya'nın başkentini batıdan doğuya doğru keserken, metropolün yedi merkezi demiryolu istasyonunu da birbirine bağlıyor. Moskova Şehri Ulaştırma ve Karayolu Ulaşımının Altyapısının Geliştirilmesi Dairesi Başkanı Maksim Liksutov konuya dair, "Yeni hattın açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptı. MCD-4, Moskova'nın 20'den fazla bölgesini ve Moskova banliyölerindeki 4 şehri birbirine bağlıyor. Metronun 2023 sonunda günlük 260 ila 270 bin kişilik ekstra yolcu kapasitesi ile uzun yıllar kullanılacağını öngörüyoruz" dedi.

HAT 36 İSTASYONA SAHİP

86 kilometrelik MCD-4 hattının Moskova Metrosu transit hatları içindeki en uzun hat olduğu açıklandı. MCC (Moscow Central Circle) ve diğer MCD hatlarına 38 transfer noktasıyla bağlantılı 36 istasyona sahip olan MCD-4'e yakın zamanda iki istasyon daha ekleneceği duyuruldu. Hattın istasyonlarının yüzde 67'si (24) Moskova'nın ulaşım merkezleri haline gelirken, kentsel mobilite sistemlerinin standartlarını da karşılıyor.

SEFERLER 5,5 DAKİKADA BİR YAPILIYOR

Moskova Metrosu'nun MCD-4 hattında seferler, yoğun saatlerde 5,5 dakikada bir yapılıyor ve yeni tarife sistemiyle yolculuk ücretleri 3 kat düşerek 200'den 65 rubleye iniyor. Yolcular, 2020 ve 2021'de Ulaşım Biletleme Ödülü'nü kazanan gelişmiş biletleme sistemi sayesinde, bazı güzergahlardan MCC ve diğer MCD hatlarına 90 ila 120 dakika içinde ücretsiz bir şekilde geçiş yapabiliyor.

İLK İKİ HAT 2019'DA HİZMETE AÇILMIŞTI

MCD projesinin ilk iki dairesel hattı, Kasım 2019'da üçüncü hat ise geçtiğimiz ay hizmete açılmıştı. Lansmanlarından bu yana 600 milyondan fazla yolcunun MCD hatlarını kullanarak seyahat ettiği belirtildi.