Moskova'da Wagner isyanı nedeniyle tatil ilan edildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Wagner isyanının ardından 26 Haziran Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu. Kentte terörle mücadele operasyonu başlatıldığını hatırlatan Sobyanin, riskleri en aza indirmek için tatil ilan edildiğini belirtti. Moskova Valiliği de 1 Temmuz'a kadar halka açık ve kitlesel etkinliklerin yapılmasını yasakladı.