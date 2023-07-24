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Moskova'da Ukrayna İHA Saldırısı

Dünya Haberleri

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna'nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıların iki boş binaya çarptığını ve can kaybı olmadığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların Ukrayna tarafından yapıldığını belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yerel saatle 04: 00 (TSİ 04: 00) sıralarında Moskova'ya iki İHA'yla saldırı yapıldığını belirtti.

İHA'ların boş iki binaya çarptığını kaydeden Sobyanin, saldırılar neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İHA saldırılarının Ukrayna tarafından yapıldığı aktarılarak "Kiev rejiminin önlenen terör saldırısında can kaybı olmadı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Dünya

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