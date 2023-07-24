Moskova'da Ukrayna İHA Saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna'nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıların iki boş binaya çarptığını ve can kaybı olmadığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların Ukrayna tarafından yapıldığını belirtti.