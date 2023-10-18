Moskova'da İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Moskova Merkez Camisi'nde düzenlenen namaza çeşitli İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçi ve temsilcileri de katıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Moskova Merkez Camisi'ne gelen cemaat, öğle namazını kıldıktan sonra ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazına durdu.
Namazı, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Damir Muhiddinov kıldırdı.
Çeşitli İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçi ve temsilcilerinin de hazır bulunduğu namazda, Türkiye'yi temsilen Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran yer aldı.
Cenaze namazının ardından Filistinliler için toplu dualar edildi.
Caminin içerisinde ellerinde Filistin bayrakları ile Filistin'de yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı döviz ve pankartlarla İsrail karşıtı sloganlar atan Müslüman cemaat, sık sık tekbir getirdi.