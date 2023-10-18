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Moskova'da İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Moskova Merkez Camisi'nde düzenlenen namaza çeşitli İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçi ve temsilcileri de katıldı.