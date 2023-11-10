Moskova'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sona erdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 21. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sona erdi. Yarışmaya 31 ülkeden katılım oldu ve Rusya'yı temsil eden yarışmacı birinci oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "21. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" törenle sona erdi.

Moskova'daki bir otelde düzenlenen törene, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran katıldı.

Dini yetkililer ile Moskova'da yaşayan Müslümanların da katıldığı törende, 3 gün süren yarışmanın sonuçları açıklandı.

31 ülkeden katılımın olduğu organizasyonda, Rusya'yı temsil eden yarışmacı birinci olurken, İranlı yarışmacı ikinci ve Hindistanlı yarışmacı da üçüncü oldu.

Türkiye'yi yarışmada, Sakarya'nın Kocaali İlçe Müftülüğü Tepebaşı Camii İmam Hatibi Vedat Aydın temsil etti.

Bu yıl hafızlık alanında düzenlenen yarışma, geçen yıl güzel Kur'an okuma dalında tertip edilmişti ve Türkiye'den katılan yarışmacı birinci olmuştu.