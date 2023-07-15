Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Programda, şehitler ve gaziler için dua edildi ve konuşmalar yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki programa büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını feda eden şehitler ve kahraman gaziler için dua edildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz 2016'da tarihin en karanlık günlerinden birini yaşadığını belirterek, Türkiye'nin bu tarihte FETÖ mensuplarının kanlı hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Kahraman Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz akşamı milletin geleceğine sahip çıktığını ifade eden Samsar, Türk milletinin bu sınavı başarıyla geçtiğini vurguladı.

Büyükelçi Samsar, Türkiye'nin aldığı önlemlerle FETÖ'nün ülke içindeki ana omurgasını çökerttiğini hatırlatarak, söz konusu terör örgütünün halihazırda diğer ülkelerde de faaliyetlerini yürüterek buralarda tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

"Rusya'nın FETÖ'ye karşı aynı tutumu devam ettirmesini temenni ediyoruz"

Türkiye'nin, FETÖ tehdidini nihai olarak ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliği çerçevesinde tüm dünyada da mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çeken Samsar, şunları kaydetti:

"Bu örgüte kapılarını uzun seneler önce kapatan Rusya Federasyonu'nun haklı mücadelemizi anladığını ve bu konuda bize verdiği desteği memnuniyetle görüyoruz. 15 Temmuz gecesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla arayarak Türk demokrasisine desteği ve darbe teşebbüsüne tepkisini dile getirmesi çok önemli mesajdır. Rusya Federasyonu'nun bu konuda açık bir şekilde tavır almasını takdirle karşıladık. Gelecek dönemde Rus dostlarımızın bu örgütle ilişkisi bulunan kişi ve kuruluşlara karşı aynı tutumu devam ettirmesini temenni ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Ahmet Günaydın da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili programda bir konuşma yaptı.