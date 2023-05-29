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Moritanyalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini ABD Büyükelçiliği önünde kutladı

Moritanyalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini ABD Büyükelçiliği önünde kutladı

Dünya Haberleri

Moritanya halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Nuakşot'ta araçlarını Türk bayraklarıyla donatan yüzlerce kişi zafer turu yaptı. Seçim kutlaması yapanların araçlarını ABD'nin büyükelçiliğinin önüne çekmesi dikkati çekti. Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası çok sayıda Afrika lideri, Erdoğan'a kutlama mesajı göndermişti.

Moritanya halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Nuakşot'ta araçlarını Türk bayraklarıyla donatan yüzlerce kişi zafer turu yaptı.

Seçim kutlaması yapanların araçlarını ABD'nin büyükelçiliğinin önüne çekmesi dikkati çekti.
Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası çok sayıda Afrika lideri, Erdoğan'a kutlama mesajı göndermişti.
Etiyopya, Senegal, Somali, Togo ve Madagaskar gibi kıtanın farklı yerlerinden gelen tebrik mesajlarında, son yıllarda ileriye taşınan ikili ilişkileri daha da büyütme mesajı verilmişti.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Moritanya Dünya Haberler

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