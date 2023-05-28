Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti. Vlah, Erdoğan'a sağlık ve güç dileyerek Moldova'ya davet etti.