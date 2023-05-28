Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti. Vlah, Erdoğan'a sağlık ve güç dileyerek Moldova'ya davet etti.
Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.
Vlah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostumuz Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması dolayısıyla tebrik ediyoruz. Türkiye halkı, Erdoğan'a ve yaptıklarına destek vererek doğru karar verdi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve güç dileyen Vlah, Erdoğan'ı Moldova'ya davet etti.
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Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Dünya