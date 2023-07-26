Moldova, Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğindeki personel sayısını düşürdü

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğindeki personel sayısını 25'e düşürme kararı aldı. Karara göre her iki devletin temsilciliklerinde eşit sayıda diplomat ve idari teknik personel bulunması gerekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu kararı düşmanca bir adım olarak değerlendirdi.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğindeki personel sayısını 25'e düşürme yönünde karar alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'un bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Moldova ve Rus Büyükelçiliklerinde görevli personel sayısının eşitlenmesi yönünde karar alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu karara göre, gelinen aşamada her iki devletin temsilciklerinde eşitlilik esasına göre 10 diplomat, 15 de idari teknik ve hizmet personel olması gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Moldova'ya karşı atılan "dostça olmayan" ve ülkedeki iç durumu istikrarsızlaştırma yönündeki adımlar nedeniyle alındığı ve 15 Ağustos'a kadar uygulanması gerektiği vurgulandı.

Rusya'dan Moldova'ya tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'nın söz konusu kararına tepki göstererek, "Bunu cevapsız kalmayacak, haksız, düşmanca eylemler olarak görüyoruz. Bu Kişinev rejimi tarafından ikili ilişkilerin yok edilmesine yönelik bir başka adımdır." ifadelerini kullandı.