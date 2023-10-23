Moğolistan, dünya genelindeki kar leoparlarının yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)-Moğolistan, Moğolistan'da yaklaşık 953 yetişkin kar leoparının yaşadığını ve bu sayının dünya genelindeki kar leoparlarının yüzde 20'sine denk geldiğini açıkladı. Moğolistan, Çin'den sonra dünyadaki en büyük ikinci kar leoparı popülasyonuna sahip.

ULAN BATUR, 23 Ekim (Xinhua) -- Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)- Moğolistan, dünya genelindeki kar leoparlarının yüzde 20'sinden fazlasının Moğolistan'da bulunduğunu belirtti.

WWF-Moğolistan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Moğolistan'da sayıları 806 ila 1.127 arasında değişen yaklaşık 953 yetişkin kar leoparının Altay, Sayan ve Hangay sıradağlarında yaklaşık 328.900 kilometrekarelik bir alanda yaşadıklarını bildirdi.

Kuruluş, 23 Ekim'e denk gelen Uluslararası Kar Leoparı Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Moğolistan'ın Çin'den sonra dünyadaki en büyük ikinci kar leoparı popülasyonuna ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Kar leoparlarının korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Pazartesi günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'daki M-Art Gallery'de "Kar Leoparları Ülkesi" başlıklı bir sanat sergisi açıldı. Sergi, Pazar gününe kadar devam edecek.