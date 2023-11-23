Moğolistan'da Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Sonucu 46 Kişi Kayboldu

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), ülkenin doğusunda görülen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çoğunluğu göçebe çobanlardan oluşan en az 46 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Açıklamada, Salı günü doğu ve güneydeki Gobi vilayetleri başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun toz ve kar fırtınalarının görüş mesafesini kısalttığı belirtildi.

ULAN BATUR, 23 Kasım (Xinhua) -- Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), ülkenin doğusunda görülen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çoğunluğu göçebe çobanlardan oluşan en az 46 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

NEMA'dan Çarşamba akşamı yapılan yazılı açıklamaya göre Sühbatur, Hentii, Dornod ve Dornogobi vilayetlerinde kayıp kişileri arama çalışmaları halen devam ediyor.

Açıklamada, Salı günü doğu ve güneydeki Gobi vilayetleri başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun toz ve kar fırtınalarının görüş mesafesini kısalttığı belirtildi.

Açıklamada değişken hava koşullarının bu hafta boyunca sürmesinin beklendiği kaydedilirken, göçebe çobanlar ve sürücüler başta olmak üzere tüm halk olası felaketlere karşı ekstra önlemler almaları konusunda uyarıldı.

Bu ayın başlarında ülkenin büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 çoban hayatını kaybetmişti.

Sert bir karasal iklime sahip Moğolistan'da şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınaları özellikle bahar aylarında yaygın olarak görülüyor.