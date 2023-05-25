Moğolistan'da Toz ve Kar Fırtınaları Nedeniyle 290.000'den Fazla Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Moğolistan'ın doğusundaki Sühbatur ve Hentii vilayetlerinde meydana gelen toz ve kar fırtınaları sonucu 290.000'den fazla büyükbaş hayvan öldü. Ayrıca 127 kişiden haber alınamazken, fırtınalar nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

ULAN BATUR, 25 Mayıs (Xinhua) -- Moğolistan'ın doğusundaki Sühbatur ve Hentii vilayetlerinin gıda ve tarım departmanları, son zamanlarda meydana gelen toz ve kar fırtınaları nedeniyle 290.000'den fazla büyükbaş hayvanın öldüğünü açıkladı.

Perşembe günü yerel basında yer alan haberlere göre ilgili makamlar, ölen hayvan sayısının kesin olmadığını ve birçok besi hayvanının hala kayıp olması nedeniyle bu sayının artmasının beklendiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftanın sonlarında Sühbatur ve Hentii vilayetlerini kasıp kavuran şiddetli kar fırtınaları ve yoğun toz fırtınaları ciddi hasara neden oldu.

Çoğunluğu göçebe çobanlardan oluşan toplam 127 kişiden, fırtına nedeniyle haber alınamıyordu. Bu insanların 125'ine daha sonra canlı ulaşılırken, iki kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güçlü rüzgarlar ile toz ve kar fırtınalarının yaygın olduğu Moğolistan sert bir karasal iklime sahip.