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Moğolistan'da Kar Fırtınasında 8 Çoban Hayatını Kaybetti

Moğolistan'ın birçok bölgesinde etkili olan kar fırtınasında 8 çoban yaşamını yitirdi. Ülkenin merkez bölgelerinde cuma akşamından bu yana devam eden kar fırtınası sonucunda çobanlar hayatını kaybetti. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 34 santimetreye ulaştığı ve bazı yollarda buzlanma meydana geldiği belirtildi.