Moğolistan'da Kar Fırtınasında 8 Çoban Hayatını Kaybetti
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Moğolistan'ın birçok bölgesinde etkili olan kar fırtınasında 8 çoban yaşamını yitirdi. Ülkenin merkez bölgelerinde cuma akşamından bu yana devam eden kar fırtınası sonucunda çobanlar hayatını kaybetti. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 34 santimetreye ulaştığı ve bazı yollarda buzlanma meydana geldiği belirtildi.
ULAN Moğolistan'ın birçok bölgesinde etkili olan kar fırtınasında 8 çoban yaşamını yitirdi.
Moğolistan Ulusal Acil Durum Ajansıdan (NEMA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin merkez bölgelerinde cuma akşamından bu yana kar fırtınası etkili oluyor.
Yetkililer, kar fırtınasında 8 çobanın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kar kalınlığının bazı bölgelerde 34 santimetreye ulaştığı, bazı yollarda buzlanma meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: AA / Dünya