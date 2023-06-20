Moğolistan'da Doğal Afetler Yüzünden 3,6 Milyon Çiftlik Hayvanı Öldü

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede bu yılın başından bu yana toplam 3,6 milyon çiftlik hayvanının doğal afetler yüzünden öldüğünü bildirdi. Ofis, bu verinin geçen yılın aynı dönemindeki değerin 19,2 katı olduğuna işaret etti.

ULAN BATUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede bu yılın başından bu yana toplam 3,6 milyon çiftlik hayvanının doğal afetler yüzünden öldüğünü bildirdi. Ofis, bu verinin geçen yılın aynı dönemindeki değerin 19,2 katı olduğuna işaret etti.

Ülkenin istatistik ofisine göre, ölen olan hayvanların yüzde 86'sından fazlasını keçi ve koyunlar oluştururken, bu durumun kaynağı olarak ise kar fırtınaları ile bahar döneminde yaşanan yoğun toz fırtınaları gibi şiddetli hava olayları gösterildi.

Ofis verilerine göre, 2022 yılı sonu itibarıyla ülkede bulunan çiftlik hayvanı sayısı 71,1 milyon olarak kaydedildi. Hayvancılık, denize kıyısı olmayan Asya ülkesi Moğolistan'ın temel sektörlerinden biri.