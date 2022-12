"Moğolistan'da aynı anda 3 güneşin görüldüğü iddiası yanlış"

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Moğolistan'da aynı anda 3 güneşin görüldüğü anlar dikkat çekti. Videodan alınan görsellerin tersine arama yapıldığında bu ilginç olayın dünya üzerinde birçok yerde gerçekleştiği göze çarpıyor.

Görüntülenen olayın aslında, "Yalancı güneş" olduğu belirlendi. İnternette 'yalancı güneş' olarak aradığımızda da birçok benzer görüntüye rastlamak mümkün. NASA da 13 Haziran 2006'da yalancı güneş konusunu ele almıştı.

YALANCI GÜNEŞ NEDİR?

Meteorolojide bir yalancı güneş, resmi olarak parheli olarak adlandırılır, ancak bazı kaynaklarda İngilizce ismi sun dog olduğu için güneş köpekleri diye de çevrilmiş haline denk gelebilirsiniz. Güneş'in bir veya her iki tarafında parlak bir noktadan oluşan atmosferik bir başka optik fenomendir. İki yalancı güneş genellikle 22°'lik hale içinde Güneş'i çevrelemektedir. Yalancı güneş, güneş ışığının atmosferdeki buz kristalleri tarafından kırılmasının neden olduğu haleler ailesinin bir üyesidir. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mevsimde görülebilirler, ancak her zaman açık veya parlak değildirler. Yalancı güneşler en iyi ve en çok Güneş ufka en yakın olduğunda göze çarpar.