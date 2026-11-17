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Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, muhalefetin kendisini bir devlet demir yolu projesinden çıkar sağlamakla suçlaması üzerine görevinden istifa edeceğini açıkladı. DW'nin aktardığına göre Khurelsukh, salı günü düzenlediği basın toplantısında kararını kamuoyuna duyurdu.

"İFTİRAYA UĞRADIM, ADIMI TEMİZLEYECEĞİM"

Suçlamaları reddeden Khurelsukh, "haksız yere suçlandığını ve iftiraya uğradığını" söyledi. Cumhurbaşkanı, istifa kararını "itibarını yeniden kazanmak" için aldığını belirtti ve soruşturmayı yürütenlerle iş birliği yapacağına söz verdi.

Suçlamayı muhalefetteki Demokrat Parti gündeme getirdi. Parti, Khurelsukh'un hükümetin yürüttüğü bir demir yolu projesinden kazanç elde ettiğini öne sürüyor.

İSTİFAYI PARLAMENTO ONAYLAYACAK

İstifanın yürürlüğe girmesi için önce Moğolistan parlamentosu Büyük Devlet Huralı'nın kararı kabul etmesi gerekiyor.

Merkez sol çizgideki Moğolistan Halk Partisi'nden olan Khurelsukh, 2021'den beri cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor. Partideki iç çekişmeler ise ülke yönetiminde sarsıntıya yol açtı; yalnızca dokuz ayda üç ayrı başbakan göreve geldi.

Khurelsukh, 19-22 Ekim tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle