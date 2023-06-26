Mogadişu'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları ve çarşılarda hareketlilik sürüyor. Kurbanlık hayvan satışının devam ettiği noktalardan Dharkeenley Hayvan Pazarı, hareketliliğin en fazla görüldüğü yerlerin başında geliyor.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları ve çarşılarda hareketlilik sürüyor.

Kurbanlık hayvan satışının devam ettiği noktalardan Dharkeenley Hayvan Pazarı, hareketliliğin en fazla görüldüğü yerlerin başında geliyor.

Pazardaki tüccarlardan Mohamed Samatar, AA muhabirine, hayvanları ülkenin farklı bölgelerinden getirdiklerini belirterek, küçükbaş hayvanların fiyatlarının, 90 ila 250 dolar arasında değiştiğini söyledi.

Samatar, "En ucuz hayvan 90 dolardan satılıyor, insanlar kurbanlık almak için gelmeye başladı, son gün daha da yoğun olmayı bekliyoruz." dedi.

Keçilerin satış fiyatının eskisinden daha yüksek olduğunu aktaran Samatar, hayvan almak isteyenlerin sayısının beklenenden fazla olduğunu dile getirdi.

Mohamed Samatar, sadece kentin sakinlerinin değil, kurban kesmek için gelen insani yardım kuruluşlarının da kendilerinden hayvan aldığını kaydetti.