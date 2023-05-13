Mocha Kasırgası Bangladeş ve Myanmar'ı tehdit ediyor

Dünya Meteoroloji Kurumu (WMO), Mocha Kasırgası'nın yarın öğlen Bangladeş ile Myanmar'ın kıyı bölgelerini etkisi altına alacağını duyurdu. Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım ajansları ve uluslararası yardım kuruluşları, bölgede bulunan ve yüzbinlerce Rohingya'lıya ev sahipliği yapan mülteci kampında hazırlıklara başladı.

Dünya Meteoroloji Kurumu (WMO), Mocha Kasırgası'nın yarın öğlen Bangladeş ile Myanmar'ın kıyı bölgelerini etkisi altına alacağını duyurdu. Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım ajansları ve uluslararası yardım kuruluşları, bölgede bulunan ve yüzbinlerce Rohingya'lıya ev sahipliği yapan mülteci kampında hazırlıklara başladı.

WMO açıklamasında "WMO, insani yardım kuruluşlarına bu çok tehlikeli tehdide karşı harekete geçmelerine yardımcı olmak için tahminler ve meteorolojik destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.