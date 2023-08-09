Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucevic ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra askeri ve güvenlik işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. İki ülke arasındaki gelişen ilişkilere vurgu yapan Vucevic, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası arenalarda giderek artan etkin rolünden övgüyle bahsetti.

HABER: Mısır ve Sırbistan ikili ilişkiler ve askeri işbirliğini görüştü

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Görüşmeden çeşitli görüntüler

2. Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasının resmi

3. Görüşmeden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Salı günü başkent Kahire'de Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucevic ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra askeri ve güvenlik işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda Mısır'ın, Sırbistan'la olan tarihi bağlarına önem atfettiğini kaydeden Sisi, ülkesinin savunma sektörü gibi çeşitli alanlarda işbirliğini ileriye götürme konusundaki kararlığını bir kez daha vurguladı.

Açıklamada, "Mısır, iki ülkenin potansiyelleri temelindeki ortaklığı geliştirmeyi amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İki taraf ayrıca Rusya-Ukrayna çatışması ve bunun geniş kapsamlı jeopolitik ve ekonomik etkileri başta olmak üzere ortak endişe kaynağı olan küresel sorunları da ele aldı.

İki ülke arasındaki gelişen ilişkilere vurgu yapan Vucevic, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası arenalarda giderek artan etkin rolünden övgüyle bahsetti.

Vucevic, Mısır'ın bölgede terörle mücadele konusunda sergilediği sarsılmaz çabaları da takdir ettiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)