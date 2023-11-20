Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Katar'ın Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Al Khater ile Gazze'ye insani yardım malzemesi sevkiyatının artırılması konusunda görüştü. İki bakan, Gazze'deki savaşın durdurulması ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır ve Katar, Gazze'ye yardım malzemesi sevkiyatını artırmak için görüştü

ÇEKİM TARİHİ: 19 Kasım 2023

1. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Kahire'deki genel merkezinden çeşitli görüntüler

2. İkili toplantıdan çeşitli görüntüler

3. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Kahire'deki genel merkezinden çeşitli görüntüler

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri Pazar günü Kahire'de Katar'ın Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Al Khater ile bir araya geldi.

İki bakan, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına insani yardım malzemesi sevkiyatının artırılmasına yönelik ortak çabaları koordine etme yollarını detaylı olarak ele aldı.

Şukri, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketin, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yardım ulaştırılmasını gerektirdiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca Gazze'deki savaşın durdurulmasına yardımcı olmak üzere Mısır ve Katar'ın attığı adımlar ve gerçekleştirdikleri temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunarak, acil ve koşulsuz bir ateşkes sağlanmasının elzem olduğunu belirtti.

Taraflar ayrıca İsrail'in sivil halka ve tesislere yönelik ihlallerinin durdurulması için uluslararası tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Al Khater ise Filistinlilerin Gazze Şeridi içinde ya da dışında yerinden edilmesine karşı olduğunu dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)