Mısır ve İsrail Savunma Bakanları sınırda yaşanan olayı görüştü

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile sınırda meydana gelen ve iki taraftan askerin öldüğü olayın benzerinin tekrar yaşanmaması için koordinasyonu görüştü.

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile sınırda meydana gelen ve iki taraftan askerin öldüğü olayın benzerinin tekrar yaşanmaması için koordinasyonu görüştü.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Zeki'nin İsrailli mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Verilen kayıplar nedeniyle taziye dilemek ve olayı görüşmek üzere gerçekleştirilen telefon konuşmasında benzeri vakaların tekrar yaşanmaması için iki taraf arasında ortak koordinasyonun sağlanması meselesi ele alındı.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda yer alan habere göre Gallant, telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri için büyük öneme sahip olayın soruşturmasında işbirliğinin ele alındığını belirtti.

Mısır ordusu bugün İsrail sınırında uyuşturucu kaçakçılarının takibi sırasında meydana gelen olaylarda 3 İsrailli bir Mısırlı askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası sınır hattının güvenliğini sağlamakla görevli bir güvenlik mensubunun bu sabah uyuşturucu kaçakçılarını yakalamaya çalıştığını belirtmişti.

Abdulhafız, "Kaçakçıların takibi esnasında sınırı korumakla görevli asker, güvenlik bariyerini ihlal etti. Karşılıklı ateş açılması sonucu 3 İsrailli asker hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Çıkan çatışmada Mısır güvenlik güçlerinden de bir kişi yaşamını yitirdi." ifadelerini kullanmıştı.