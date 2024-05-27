Mısır ve İsrail Askerleri Arasında Çatışma: Bir Mısırlı Asker Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Refah sınır bölgesinde Mısır ve İsrail askerleri arasında yaşanan çatışmada Mısırlı bir asker hayatını kaybetti.

Mısır ve İsrail orduları olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

İsrail medyasına göre taraflar birbirine karşılıklı ateş açtı, ancak olaya ilişkin başka ayrıntı bilinmiyor.

Mısır ve İsrail arasındaki gerilim, İsrail ordusunun üç hafta önce Refah sınır kapısının Gazze tarafını kontrol altına almasından bu yana arttı.

Mısır, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını ve binlerce sivilin öldürülmesini kınamıştı.

Mısır 45 yıl önce İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi oldu. Bu anlaşma devam etmesine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerde sık sık gerilim yaşandı.

Ancak Mısır ve İsrail askerleri arasında ölümle sonuçlanan olaylara nadiren rastlanıyor.

Çatışmadan birkaç saat önce Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a Pazar gecesi düzenlediği saldırıyı kınadı.

Gazze sağlık bakanlığına göre, . Mısır, İsrail'i "savunmasız sivilleri hedef almakla" suçladı.

İsrail ordusu, saldırıda Hamas'ın iki üst düzey yetkilisinin öldürüldüğünü ve saldırı ve ateş sonucu sivillerin zarar gördüğüne dair haberleri incelediklerini açıkladı.

İsrail gibi Mısır da Hamas'ın 2006 yılında iktidara gelmesinden bu yana Gazze sınırında abluka uyguluyor.

Hamas, Mısır'da "terör örgütü" olarak görülen ve yasaklanan Müslüman Kardeşler'in uzantısı olarak görülüyor.

Ancak Mısır, Hamas'la kanalları açık tutmaya devam ediyor ve Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli rehineleri serbest bırakması için İsrail'le dolaylı görüşmelerde arabuluculuk yapıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki askeri operasyonlarını, saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması gerektiğine . Karara gerekçe olarak, İsrail'in askeri faaliyetlerinin Filistin halkı için "acil risk" teşkil etmesi gösterildi.